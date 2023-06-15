На фоне контрнаступательных действий Украины на юге, враг пытается атаковать и ослабить тыловые регионы, которые могут служить хабами дополнительных сил и резервов наших сил обороны.

В Силах обороны юга объяснили, почему россияне усилили обстрел Днепропетровской и Одесской областей в последние дни. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что ситуация на фронте обостряется и врагу страшно.

По ее словам, российские захватчики испытывают давление, активность нашего движения по линии фронта и отыскивают способы ослабить линию обороны на тех направлениях, где считают возможным.

"По классике понимания развертывания боевых действий, они делают болезненные удары как раз в тыл, там где, по их мнению, сосредоточены ресурсы. Если посмотреть на линию фронта, страдая на Запорожском направлении, враг осознает, что совершенно очевидно, что Днепропетровская область является таким направлением, где могут располагаться дополнительные силы и резервы для атаки в зоне боевого столкновения. Если посмотреть на Херсонщину, ожидая продвижения наших сил на этом направлении, враг осознает, что вероятнее всего Николаевская и Одесская области являются ресурсными регионами, которые могут оживить силы на этом направлении. Атакуя тылы, оккупанты пытаются развернуть внимание сил обороны, ослабить тыл", - пояснила она.

Атаки России на города Украины - последние новости

Ночью 13 июня 2023 года россияне ударили по многоэтажке складских помещениях в Кривом Роге. Количество жертв в результате удара по дому составило 12 человек, еще десятки человек ранены.

14 июня, также ночью, российские изверги запустили четыре ракеты с территории Черного моря по Одессе. Одна из ракет попала в состав сети супермаркетов, из-за чего трое его сотрудников погибли. Еще семь человек получили ранения, некоторые из них в критическом состоянии.

В ночь на 15 июня оккупанты снова атаковали город Кривой Рог. Ракеты попали в промышленные объекты. Пострадал один человек.

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