Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки повредили авто.

Во время массированной воздушной атаки в ночь на 15 июня российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. Есть попадание в два промышленных объекта, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ранения получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На предприятиях вспыхнул пожар, который спасатели уже ликвидировали. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Повреждены газопроводы. Уничтожен шиномонтаж и автобус.

Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки повредили авто.

Также ночью воины оперативного командования "Восток" уничтожили в небе над регионом все 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Массированный удар РФ 15 июня - главное

Российские оккупанты в ночь на 15 июня 2023 года снова нанесли комбинированный удар дронами и крылатыми ракетами по украинским городам. Всего за эту ночь силами ПВО были уничтожены 22 вражеские цели, из них - крылатая ракета воздушного базирования Х-101/Х-555 и все 20 "Шахедов". Также среди сбитых целей есть БПЛА "Орлан".

Иранские "Шахеды" противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

В свою очередь, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточняет, что 13 "Шахедов" удалось перехватить над Одесской областью.

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