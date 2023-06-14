Число погибших в результате атаки достигло 12 человек.

В среду, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура. 13 июня ночью Россия обстреляла город, всего было 6 ракет, 5 мест попаданий. Ни одно из них не имеет отношения к военным, сообщают местные власти.

Как говорится в сюжете ТСН, одна из ракет попала в 5-этажный дом. В результате 12 человек погибли, около 30 раненых.

"Что касается раненых, они находятся в больницах. Есть люди в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также с пострадавшими на месте происшествия работают психологи", - говорит Евгений Ситниченко, начальник Криворожской РВА.

В результате удара в пятиэтажке начался пожар, горели квартиры с первого по пятый этажи, огонь охватил 700 квадратных метров, люди прыгали с балконов, чтобы спастись. Вокруг - огонь и крики о спасении, как показывают кадры с бодикамер полицейских.

Сразу стало известно о трех погибших, 25 раненых, часть людей находилась под завалами. Со временем количество погибших начало расти, спасатели потушили пожар и стали разбирать завалы, доставать людей и животных.

"Всех, кто потерял жилье, разместили во временных общежитиях, им оказана вся необходимая им помощь", - говорит Ситниченко.

Параллельно РФ попала в склад воды в Кривом Роге, там погибли семь человек. С 4 утра продолжались поисково-спасательные работы, и только около 14:00 сообщили об их завершении.

Среди погибших - молодые супруги Давид и Ксения Эпельман, обоим всего по 22 года. По образованию - педагоги, работали учителями младших классов, обручились всего год назад. 3 июня отпраздновали годовщину свадьбы, мечтали о детях и строили планы на будущее. Российская ракета унесла их жизни во сне.

Между тем в Минобороны РФ цинично заявили о достижении целей в Кривом Роге. В своем лживом заявлении утверждают, что высокоточное оружие ударило по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и склада боеприпасов и вооружения иностранного производства.

Россия атаковала Кривой Рог 13.06.2023

Ночью 13 июня российские захватчики атаковали Кривой Рог, попав в многоэтажку и складские помещения. В тот же день сообщалось о 11 жертвах удара РФ, пострадали более 30 человек. В городе после "прилета" повреждено около 400 квартир.

14 июня председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу число погибших возросло до 12 человек.

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