'У РФ в 3-5 раз больше личного состава': в НГУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Кожубенко утверждает, что враг активно применяет тактическую авиацию в районе Часового Яра.

На Бахмутском направлении россияне имеют в 3-5 раз больше личного состава, чем Силы обороны Украины. Об этом рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко.

По его словам, на Бахмутском направлении противник активно штурмует Часов Яр и его окрестности со стороны Богдановки.

"В районе обороны бригады "Рубеж" противник сейчас активных штурмовых действий не проводит. Россияне осуществляют накопление резервов живой силы и техники, а также разведку наших передовых позиций. Вместе с этим противник наносит огневое поражение по нашим позициям, работает артиллерия. Каждый день работает большое количество вражеских FPV дронов", - сказал Кожубенко в эфире телеканала "Эспрессо".

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Он утверждает, что враг активно применяет тактическую авиацию в районе Часового Яра.

"Относительно резервов противника и количества его группировки, то точной цифры нет. Но можем понимать, что противник имеет в 3-5 раз больше личного состава, чем у нас. Также россияне имеют значительное преимущество в технике и артиллерии", - добавил Кожубенко.

Война в Украине - ситуация на фронте

В Донецкой области российские захватнические войска будут сохранять наступательные темпы, несмотря на большие потери. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

Разведка отмечает, что в течение последних 72 часов основные усилия российских войск сосредоточивались в секторе Авдеевка-Покровск с высоким уровнем оперативной активности.

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