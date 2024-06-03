Он отметил, что оккупанты все-таки нашли уязвимость в терминалах Starlink.

Российские оккупанты впервые начали глушить украинские терминалы Starlink в Бахмуте.

Об этом сообщил специалист по электронике и радиоэлектронной борьбе, военный эксперт Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в интервью Radio NV. Он рассказал, что Starlink имеет фазированную антенную систему, которая формирует лучи, идущие вверх, на спутник, поэтому по бокам ее невозможно подавить РЭБом. К тому же эксперт добавил, что трудно подавить и сигналы от всех спутников Starlink одновременно. "От спутникового телевидения тарелка смотрит в одну точку, спутник постоянно висит в одном месте. Поэтому если туда направить помеху, можно его подавить. В случае Starlink, этих спутников много, они перемещаются по небу. В единицу времени над Украиной находится от 20 до 50 спутников, с которыми могут работать терминалы, поэтому все подавить достаточно сложно", - объяснил Бескрестнов.

Он отметил, что оккупанты все-таки нашли уязвимость в терминалах Starlink. "Внутри спутникового терминала стоит обычный GPS для того, чтобы терминал определил, в какой стороне света он находится, и правильно выстроил взаимодействие со спутниками. И если этот GPS подавлять, то тогда терминал не понимает, в какой он стороне находится и куда наводить лучи, из-за этого страдает скорость и все остальное", - объяснил военный эксперт.

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По его словам, во время активных боевых действий в Бахмуте оккупанты начали специально поднимать свои средства РЭБ на высотки, чтобы глушить украинские Starlink.

"Тогда мы применили такие технологии: мы стали закапывать Starlink, потому что если он находится в яме, соответственно, он спутники в небе видит, а весь РЭБ, который пытается заглушить GPS по бокам, не видит, он в яме. Мы пытались ставить Starlink между домами, чтобы это было как колодец, закрывало от помех. И мы также ограждали Starlink сетками, делали колодец такой из сеток, потому что не везде можно его закопать. Когда мы плотно делали колодец из сеток, Starlink сверху, с неба, видит спутниковые сигналы, а РЭБ по бокам не видит", - рассказал он.

Россияне глушат Starlink на фронте

В начале российского наступления на Харьковском направлении вышли из строя терминалы Starlink. Полное отключение устройств Starlink произошло впервые за время полномасштабной войны.

Однако позже выяснилось, что спутниковую связь Starlink "лихорадит" и сейчас. В основном проблема выражается в резком изменении скорости канала.

25 мая Илон Маск - основатель и руководитель компании SpaceX, которая владеет сетью спутниковой связи Starlink, сообщил, что упорно работает над тем, чтобы нейтрализовать попытки РФ заглушить эту связь.

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