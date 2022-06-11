Только за первую неделю июня было задержано более 30 диверсантов, из них 11 непосредственно в Киеве.

Сейчас акцент полицейской работы направлен на противодействие коллаборационной и диверсионной деятельности в Украине.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что россияне подготовили немало лиц, которые находились в нашей стране под прикрытием для информирования оккупантов.

"Только за первую неделю июня департаментами стратегических расследований уголовного розыска задержаны более 30 диверсантов, из них 11 непосредственно в Киеве. Все они переданы для дальнейшего выяснения обстоятельств в органы СБУ", - акцентировал Енин.

Он привел пример задержания группы лиц, которых подозревают в осуществлении диверсионно-разведывательной деятельности в Киеве.

"Буквально на днях в столице мы задержали четырех местных жителей, при проверке мобильных телефонов которых были фотографии разрушения одного из предприятий, того самого, в которое недавно попали вражеские ракеты, неделю назад. Также было установлено, что один из фигурантов посылал соответствующие снимки на номер российского абонента, который находился у него в телефонной книге", - сообщил Енин.

Первый заместитель министра отметил, что правоохранители продолжают задерживать пособников российского врага по всей деоккупированной территории Украины и привел пример Киевской области, которая была освобождена несколько месяцев назад.

"Вчера Национальная полиция разоблачила жительницу Ирпеня, которая помогала оккупантам находить жилье состоятельных семей в ее родном городе и указывала на места проживания правоохранителей, активистов. В дальнейшем, вместе с российскими оккупантами, она грабила жилые дома. Во время обыска у нее были изъяты вещи, свидетельствовавшие о ее приверженности к "русскому миру", а также украденное имущество – это компьютерная и бытовая техника, велосипеды и ювелирные изделия. Сейчас по этому случаю идет следствие", - сообщил Енин.

Первый заместитель министра отметил, что в целом, с начала российского военного вторжения в Украину, силами правоохранителей были задержаны более 800 человек, которые являются членами ДРГ, в том числе более 80 диверсионных групп.

Как сообщал УНИАН, 5 июня утром российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожную инфраструктуру. 4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, что на левом берегу Киева.

2 апреля Генштаб ВСУ заявил об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.