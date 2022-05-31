Евгений Енин отметил, что пособники оккупантов продолжают собирать данные и корректировать огонь

Правоохранители раскрыли 88 российских диверсионно-разведывательных групп с начала полномасштабной войны в Украине. Всего задержаны почти 800 диверсантов.

Об этом рассказал первый заместителя министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

"Нельзя сказать, что они исчезли. Только за первые две недели мая нашими правоохранителями выявлено на территории Украины одну ДРГ и задержано 43 лица, причастных к диверсионной деятельности, из них 18 в Киеве", - отметил замглавы МВД.

По его словам, российские агенты до сих пор ведет партизанскую войну, собирают информацию и могут корректировать огонь.

"Мы отрабатываем целый ряд регионов: криминалитет, пророссийские движения и группировки. Первой была Одесская область, где в результате обысков полиция обнаружила огромные арсеналы оружия и даже инструкции по диверсионно-разведывательной деятельности. Сколько еще таких групп находятся в "спящем режиме" в других регионах - будем выяснять", - рассказал Енин.

Как ранее сообщал УНИАН, 18 мая в Одессе задержали предполагаемого пособника оккупантов, снимавшнго блокпосты на видеорегистратор.

Патрульные задержали водителя автомобиля Mitsubishi, который снимал на видеорегистратор работу блокпоста. В его телефоне правоохранители также обнаружили множество пророссийских Telegram-каналов, в салоне машины — телескопическую дубинку. Предполагаемого диверсанта передали следователям полиции.

Кроме того, в Киевской области задержали двух жителей Гостомеля, которые во время временной оккупации собирали информацию о позициях ВСУ, а также "сдавали" адреса проживания участников АТО.

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