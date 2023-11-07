В Минобороны отметили, что над системой рекрутинга, ведомство уже начало работу.

В настоящее время ВСУ не смогут перейти на службу по контракту, поскольку идет война.

Об этом сказал Радио Свобода руководитель управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк. "Это не может быть реализовано, пока идет война. Контрактная армия - это вопрос мирного времени...", - пояснил военный.

Комментируя реализацию новой концепции кадровой политики министерства, Павлюк отметил, что это еще не план действий. "План и шаги должны быть наработаны, а концепция - это стратегический документ, который определяет направление и движение в этом направлении. Это зависит от событий, реалий, войны, вопросов безопасности", - пояснил Павлюк.

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При этом он уточнил, что над системой рекрутинга уже начата работа. "Важно выстроить механизм, когда у каждого военного будет понимание, что он будет делать в армии. Мы будем работать над тем, что мы сможем предлагать, исходя из качеств, квалификации и опыта человека и где эти качества будут реализованы наилучшим образом", - поделился подробностями представитель Минобороны.

Но, по его словам, это не значит, что каждый, кто хочет быть айтишником будет им в войске, поскольку может так получиться, что желающих будет больше, чем нужно. "Во-вторых, у нас нет такого количества стрелков и пулеметчиков, как нужно, но эту работу тоже надо делать", - сказал Павлюк.

Концепция военной кадровой политики

5 ноября министр обороны Рустем Умеров подписал новую концепцию военной кадровой политики Минобороны на следующие 5 лет.

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