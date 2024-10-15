Стоимость уничтоженной в этом году российской техники - не менее 8 млрд долларов США.

С 1 января по 1 октября 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских оккупантов. Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своем сайте.

"Самым черным днем" для армии страны-агрессора стало 22 сентября, когда, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские защитники уничтожили 81 вражескую артсистему", - добавили там.

Отмечается, что 1 артиллерийский дивизион - это 18 артиллерийских стволов, артбригада - 72 артустановки. Итак, в течение 9 месяцев этого года Силы обороны уничтожили условно 144 вражеские артбригады.

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Там добавили, что стоимость уничтоженной в этом году российской техники - не менее 8 млрд долларов США. Это приблизительная цифра, которая основывается на информации из открытых источников и средних ценах на вооружение и военную технику на мировом рынке.

"Таким образом, уничтоженные или выведенные из строя без перспективы восстановления вражеские САУ, гаубицы и пушки - возможно, самый дорогой металлолом в мире. Расходы России на войну, захват чужой земли, убийства украинцев могли быть направлены на решение внутренних социальных вопросов. За 8 млрд долларов США, к примеру, агрессор мог бы построить 13 современных спортивных арен или 18 объектов здравоохранения, оснащенных лучшими образцами лечебно-диагностической аппаратуры", - добавили в Минобороны.

Война в Украине - потери РФ

За минувшие сутки общие боевые потери российских оккупантов ориентировочно составили 1 210 человек, а с начала полномасштабного вторжения - около 671 400. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также уничтожено много вражеской техники: танков - 8988 (+13 за минувшие сутки) единиц, боевых бронированных машин - 17939 (+44), артиллерийских систем - 19430 (+9) и прочее.

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