Надя Пришляк

Уничтожено почти 60 танков и боевых бронированных машин, 9 артсистем и другой техники.

За минувшие сутки общие боевые потери российских оккупантов ориентировочно составили 1 210 человек, а с начала полномасштабного вторжения - около 671 400.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также уничтожено много вражеской техники:

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танков - 8988 (+13 за минувшие сутки) единиц,

боевых бронированных машин - 17939 (+44),

артиллерийских систем - 19430 (+9),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17019 (+10),

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крылатые ракеты - 2620 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 26654 (+32) ед,

специальная техника - 3441 (+4).

Ситуация на фронте по состоянию на 15 октября - последние новости

С начала полномасштабного вторжения на поле боя уничтожено 1231 единиц РСЗО, 978 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают атаковать Силы обороны. За прошедшие сутки на востоке нашего государства враг имел частичный успех.

По данным аналитиков проекта DeepState, оккупационные войска РФ продвинулись в Торецке Донецкой области. Есть продвижение противника и у еще нескольких населенных пунктов, в частности, Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 14 октября, по всей линии фронта зафиксировано 198 боевых столкновений.

В частности, наши защитники отбили 40 вражеских штурмов различной интенсивности на Покровском направлении, в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Селидово, Гродовка, Новотроицкое и Новопавловка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное, где оккупанты 50 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 37 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполовка, Торское и Заречное.

По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 26 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной

Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозовой и Вишневого.

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