На захваченной территории осталось очень много пенсионеров, которым вообще не оказывают помощь.

Ситуация на оккупированной части Луганской области действительно критическая. Люди сталкиваются с нехваткой еды, огромными проблемами с медициной, а скорая помощь вообще не работает – травмированные люди оказывают помощь друг другу, потому что не могут попасть к врачам.

"Все города рядом с линией фронта – там ничего не делается оккупационными властями. Не восстанавливается ни электроснабжение, ни водоснабжение. Также большая проблема с медицинским обеспечением. Если продукты хоть иногда появляются, по ценам в три-четыре раза выше. Позволить себе могут люди, которые пошли на сотрудничество с врагом или люди, которые работают на малых предприятиях и получают ползарплаты, другие люди позволить себе не могут", – рассказал детали о реалиях жизни на оккупированной Луганщине глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, на захваченной территории осталось очень много пенсионеров, которым вообще не оказывают помощь, в том числе скорую медицинскую помощь. Враг разрушил всю инфраструктуру и ничего не восстанавливал, а те сооружения, что более или менее уцелели, переоборудовали под военные госпитали.

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"Туда свезли российских врачей, или с территорий, которые были оккупированы с 2014 года. Сначала там работал остаточный принцип для людей – оказывали медицинскую помощь. Машины скорой помощи они позахватывали по городам, через год они начали выходить из строя и их просто вывозят в Луганск без замены. Скорая помощь в оккупации вообще не работает. Люди получают травмы, а потом оказывают помощь друг другу, потому что попасть к врачу вообще невозможно", – добавил Лысогор.

Не менее остро стоит вопрос с доступом к лекарствам. По данным главы Луганской ОВА, на этом наживаются псевдотаксисты, которые организовали чуть ли не бизнес на подвозе лекарств из оккупированного Луганска в населенные пункты на линии фронта.

"Сейчас на эти территории становится все труднее попасть – Рубежное, Лисичанск, Кременная почти закрыты для тех, кто не прописан или не имеет спецпропуска на 30 суток, который можно получить только в самом Луганске. В города просто не пускают. Оккупанты пытаются закрыть возможность информирования Сил обороны и нас о движениях врага", – резюмировал Артем Лысогор.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

На оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре значительно вырос уровень милитаризации. В "Энергоатоме" подчеркнули, что захватчики медленно обрабатывают запросы МАГАТЭ относительно доступа к определенным объектам, и это время враг может использовать для того, чтобы вводить представителей агентства в заблуждение.

В то же время на оккупированную Луганщину россияне завозят представителей малых народов РФ. По словам экс-главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, местных жителей там почти не осталось.

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