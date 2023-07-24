В захваченные населенные пункты можно попасть, если есть "местная регистрация" или пропуск, выданный оккупантами, отметили в Луганской ОВА.

Российские захватчики изолируют прифронтовые города в Луганской области.

Об этом сообщила Луганская областная военная администрация. Отмечается, что вслед за Рубежным оккупанты изолируют другие прифронтовые города, а в Троицком уменьшилось количество пустого жилья.

В ОВА подчеркнули, что украинские военные сдерживают россиян в Луганской области. "И в Кременском, и в Сватовском районах наши Силы обороны отражают попытки врага улучшить свое положение. Тяжелые бои идут на нескольких участках фронта. Противник ведет бесконечные обстрелы сел. Страдают Невское, расположенные рядом населенные пункты, где еще остаются люди, а также Белогоровка. Авиационные удары россияне нанесли по Серебрянскому лесничеству", - заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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В ОВА отметили, что оккупационные власти прифронтовых городов, ища тех, кто помогает ВСУ, поставили задачу сократить перемещение населения до минимума.

"В населенные пункты можно попасть исключительно с местной регистрацией или с пропуском, лично полученным в оккупационной администрации. На блокпостах более тщательно проверяют документы, ища вероятную подделку. В Троицком захватчики постоянно проводят обыски, держа жителей сел в напряжении. В громаде значительно уменьшилось количество пустого жилья, которое коллаборанты и военные РФ считают пригодным для собственного проживания", - проинформировали в Луганской ОВА.

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Как сообщал УНИАН, ранее Артем Лысогор заявил, что в школах на временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики планируют подготовку девушек быть санитарными инструкторами.

Кроме того, в новом учебном году в школах так называемой "ЛНР" вместо дисциплины основы безопасности жизнедеятельности в программу включат предмет "Защита семьи".

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