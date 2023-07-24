Как отчитывается МАГАТЭ, военное оборудование, военная техника расположены в турбинных отделениях энергоблоков № 1, 2, 4.

Представители постоянной мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии на временно оккупированной Запорожской АЭС не имеют возможности проверить все важные для безопасности станции системы и оборудования.

Как сообщает "Энергоатом", по словам и. о. председателя Госатомрегулирования Олега Корикова, между запросами МАГАТЭ на доступ к тем или иным системам и оборудованию и фактической проверкой проходит довольно значительное время. И это время оккупанты могут использовать для определенных манипуляций для введения представителей МАГАТЭ в заблуждение.

"Как отчитывается МАГАТЭ, военное оборудование, военная техника расположены в турбинных отделениях энергоблоков №№ 1, 2, 4. Впрочем проверить, что внутри этих тентованных грузовиков, представители МАГАТЭ не могут: российские оккупанты не предоставляют такую возможность. Также оккупанты ограничивают доступ к оборудованию и системам, важным для безопасности", - говорится в сообщении.

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Кориков также добавил, что захватчикам явно есть что скрывать, ведь уровень милитаризации ЗАЭС значительно вырос.

Ситуация на ЗАЭС

По состоянию на 14 июля 2023 года на ЗАЭС находились около 500 оккупантов. Они хранят на станции военную технику и боеприпасы, а также заминировали крыши корпусов, где находятся реакторы.

Военный аналитик Sky профессор Майкл Кларк считает, что эта взрывчатка может быть там для имитации украинского обстрела.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова нельзя исключать провокацию ядерной катастрофы.

20 июля 2023 года сообщалось о том, что россияне не пускают инспекторов МАГАТЭ на крыши ЗАЭС.

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