Даже на рынках торгуют и покупают в большинстве случаев не местные.

Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что на временно оккупированной территории Луганщины осталось очень мало местных людей - туда массово переселяют представителей малых народов РФ. Раньше так в Луганскую область завозили заключенных для подготовки перед отправкой на фронт.

"В последнее время в населенных пунктах временно оккупированной Луганщины, в частности в крупных городах таких как, Северодонецк и Рубежное, появляется все больше и больше не местных людей. Россияне завозят в эти города представителей малых народов РФ. Даже на рынках люди видят, что торгуют не местные и покупают тоже не местные. Это стало уже определенным маркером то, что очень мало осталось местного населения", - пояснил Гайдай в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, отсутствие интернета при связи работает против захватчиков, поскольку при таких условиях активнее работает "сарафанное радио". В связи с этим, им сложно врать касательно прилетов - местные жители уже знают, где штабы, склады и что там находилось.

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"Отсутствие интернета и мобильной сети на временно оккупированных территориях работает против оккупантов. Поскольку люди начинают передавать информацию между собой. Работает так называемое "сарафанное радио". Люди же видят, что оккупанты понавозили в ту или иную шахту, или на собственные базы. Поэтому здесь российским оккупантам соврать очень трудно. И когда прилетает по их складам, штабам, то люди знают, что там находилось", - добавил Гайдай.

Война в Украине - ситуация в Луганской области

Как ранее сообщал УНИАН, в Луганской области захватчики выдают карточки резидентов Российской Федерации со сроком действия три месяца в рамках принудительной паспортизации украинцев.

Кроме того, накануне так называемых выборов в регионе проводят принудительную паспортизацию заключенных. Вместе с тем усиливаются репрессии для тех, кто отказывается получать паспорт РФ.

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