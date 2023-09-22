Новое "пушечное мясо" расселяется на окраинах города.

В Лисичанск завезли много российских военных, но им ограничили передвижение по центральным кварталам города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. По его данным, вновь прибывшим оккупантам запрещено ходить в центр, поскольку там уже живут те из захватчиков, кому это разрешено.

"Новые гастролеры расселяются по окраинам и окрестным селам", - сказал он.

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Как отметил Лысогор, в Малорязанцево поселили заключенных, которых готовят к штурмам. "Из домов, которые еще не нашли новых хозяев, выносят все, что можно забрать себе или продать", - рассказал он о ситуации.

Ситуация в Луганской области

Ситуация на оккупированной части Луганской области критическая. Люди сталкиваются с нехваткой еды, огромными проблемами с медициной, а скорая помощь вообще не работает – травмированные люди оказывают помощь друг другу, потому что не могут попасть к врачам.

Оккупанты выгнали местных из домов и сами в них расположились, а мужчин всячески пытаются мобилизовать. В то же время на оккупированную Луганщину россияне завозят представителей малых народов РФ, поэтому местных жителей там почти не осталось.

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