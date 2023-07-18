В частности, возле Мариуполя российские захватчики переоборудовали под военные базы три базы отдыха.

Российские захватчики переоборудуют больницы и базы отдыха под военные базы. Такие действия россиян наблюдаются на оккупированной части Луганской и Донецкой областей Украины.

"Российские оккупационные войска продолжают переоборудовать объекты гражданской инфраструктуры под собственные нужды", – говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В частности, в городе Лисичанск Луганской области противник оборудовал территорию бывшей городской поликлиники для размещения личного состава и командования подразделения "Ахмат".

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"В населенных пунктах Ялта, Юрьевка и Урзуф Донецкой области территории баз отдыха "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой" полностью переоборудованы под военные базы с фортификационными сооружениями (блиндажами) для размещения личного состава российских оккупационных войск", – сказано в сводке.

Ситуация на оккупированных территориях

В оккупированной Новой Каховке российские захватчики принудительно выселяют всех жителей из домов, располагающихся возле Днепра. Зато дома мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков.

Тем временем под оккупированным Луганском ВСУ разгромили российский склад, где россияне хранили ракетное вооружение. "Прилетело" по объекту в захваченном Юбилейном.

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