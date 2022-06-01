По его данным, работала украинская артиллерия.

В результате успешной атаки украинской артиллерии в захваченном оккупантами Лимане Донецкой области ранили главаря "ДНР" Дениса Пушилина и ликвидировали кого-то из верхушки РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью 24 каналу.

По его словам, Пушилин приехал в Лиман с какой-то инспекцией, чтобы "отметиться на месте Победы". Пока неизвестно, в каком он состоянии. Кроме того, погибли более 50 оккупантов и уничтожено десяток техники.

"Его накрыла наша артиллерия. Заодно погибли и десяток человек, которые его сопровождали. Всякое случается", - отметил он.

Кроме того, ликвидирован кто-то из верхушки РФ. Арестович сообщил, что детали выясняются.

"Кто-то из "200-х" был из верхушки РФ. Кто именно – устанавливаем", – добавил Арестович.

Информация о ранении Пушилина появилась в СМИ сегодня. По данным журналистов, его ранили в Лимане, а сейчас боевики транслируют старые видео с участием своего главаря.

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