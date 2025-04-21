В Кремле не готовы озвучить какие-либо временные рамки.

Россия "открыта" к поиску урегулирования войны в Украине, однако пока не готова обозначить какие-либо временные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможности достичь мирного соглашения уже на этой неделе.

Песков, которого цитируют российские СМИ, заявил, что российский лидер Владимир Путин "остается открытым к переговорам по мирному украинскому урегулированию". При этом, по его словам, Кремль пока не готов говорить о временных рамках решения этого вопроса.

Он отметил, что Россия и США работают по вопросу урегулирования войны, и в Москве надеются, "что это даст результаты". При этом Песков заявил, что поиск путей урегулирования по этому вопросу не может проходить публично, "к любым обезличенным вбросам по этой теме нужно относиться аккуратно".

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Также Песков высказался относительно возможного членства Украины в НАТО. По его словам, это "представляло бы угрозу для национальных интересов РФ", и является одной из первопричин конфликта.

Он также заявил, что "пасхальное перемирие" было инициативой Путина и Кремль предоставит всем заинтересованным сторонам "все данные о фактах нарушения перемирия со стороны ВСУ".

США составили план по завершению войны в Украине

Ранее СМИ писали, что представители США в Париже передали украинским властям и европейским союзникам конфиденциальный документ с планом урегулирования российско-украинской войны. В нем, в частности, предусматривается признание Крыма российским и отказ Киева от вступления в НАТО.

Кроме того, территорию вокруг Запорожской атомной электростанции предлагают сделать нейтральной - она могла бы находиться под контролем США.

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