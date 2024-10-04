По его опыту, дожди и снег, усложнят для противника применение БпЛА и техники для доставки личного состава на передовые позиции.

В районе ответственности бригады "Рубеж" на Лиманском и Северском направлениях враг продолжает ежедневные штурмы, но, учитывая фактор межсезонья, активнее привлекает бронетехнику, чтобы ускорить доставку своей пехоты на поле боя. Об этом рассказал в эфире телемарафона офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко.

"Противник понимает, скоро начнутся дожди, земля на Донбассе размякнет и штурмовать с помощью техники будет невозможно. Поэтому, сейчас довольно активно на некоторых направлениях они включают бронетехнику, на которой доставляют свою пехоту. В принципе сложно, но отбиваемся", - акцентировал Кожубенко.

Офицер отметил, что смена сезона - дожди, а затем снег усложнят для противника применение беспилотной авиации за счет осадков. Также, из-за тяжелой проходимости дорог, фактор погоды скажется на возможности применения бронетехники или техники для доставки личного состава на передовые позиции.

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В то же время, по мнению военного, ухудшение погодных условий в холодное осенне-зимнее время не способно привести к определенному замедлению действий со стороны противника. Кожубенко подчеркнул:

"Возможно, единственное, что замедлится, то что их пехота, не так быстро будет добираться до наших передовых позиций. Если она будет добираться. Я сомневаюсь, что противник оставит попытки вообще таких штурмов. Они будут продолжаться, будут бесконечными, пока у них не закончится их "штурмовое мясо". Но, к сожалению, у них его очень много. Поэтому, рассчитывать на то, что его не станет - не стоит".

По словам военного, для противодействия украинской обороны россияне сейчас активно используют быстромобилизованных, потому что военных с боевым опытом в их боевых порядках становится все меньше.

"Именно мобилизованные - это основной ресурс. Если мы своих мобилизованных готовим, то я знаю случаи, когда попадали оккупанты в плен, то у них время подготовки две-три недели. И их отправляли штурмовать наши позиции. Сомневаюсь, что это у них исправилось, учитывая, что у противника открылся фронт на Курщине. Поэтому, у врага есть много подразделений, которые необходимо пополнять, а пополнять они их могут только за счет мобилизованных необученных", - отметил он.

Офицер добавил, что в районе обороны бригады "Рубеж" иногда россияне привлекают к своим штурмам более подготовленный личный состав или отправляют на направление тех бойцов, которые имеют какую-то вину.

"Периодически, если противник где-то закрепляется, то туда могут отправить группу, как они называют - "закрепу". Это либо те, кто отказался выполнять боевую задачу - их под угрозой физической расправы туда отправляют. Либо это более-менее подготовленный состав, морально устойчивый по отношению к отказникам. Я не видел, чтобы они отправляли на отбитые позиции очень подготовленных. Я видел, когда они подготовленных отправляли на штурмы. А на "закрепы" отправляют таких, кто не хочет штурмовать", - рассказал он.

Кожубенко отметил, что в последнее время пленные российские оккупанты есть, но "их не так много как хотелось бы". Военный акцентировал:

"Потому что, большинство из них предпочитают смерть. Тем не менее, все пленные, которые были захвачены, рассказывают, что единственная их цель - это деньги".

Он добавил, что морально-психологическое состояние у военных армии РФ зависит от того, какое это подразделение.

"Если это мобилизованное, то оно конечно низкое. Многие выполняют задания под угрозой расправы. Но, какое бы ни было у них морально-психологическое состояние, они идут вперед или гибнут", - резюмировал Кожубенко.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты хотят разорвать Донецкую область на две части - условный север и условный юг, такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак. Он считает, что для запланированной Россией полной оккупации Донетчины, противник хочет разрезать украинские силы в Донецкой области.

2 октября в ОСУВ "Хортица" сообщили, что из города Угледар Донецкой области были выведены украинские подразделения с целью сохранения личного состава и боевой техники, а также для того, чтобы "занять позиции для дальнейших действий".

По словам заместителя командира штурмового полка "Сафари" бригады "Ярость" Богдана Кушнира, у РФ всегда будет хватать физического ресурса, чтобы давить на Украину хотя бы на одном участке фронта.

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