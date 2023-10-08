В Институте отметили, что в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей оккупанты провели атаки, но не добились успехов.

Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись восточнее Андреевки. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). При этом аналитики отметили, что российские войска продолжили контратаки возле Бахмута, но не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний.

В отчете приводятся данные российского военкора о том, что оккупанты, действующие на отдельных участках линии фронта в районе Клищиевки, сталкиваются с трудностями из-за проблем со средствами связи, подкреплением, а также отсутствия своевременных отчетов о реальной ситуации на поле боя.

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Кроме того, в Институте сообщили, что россияне продолжили наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись в районе Марьинки после длительного периода позиционных боев.

В ISW со ссылкой на российского военкора сообщили, что оккупанты безуспешно атаковали южные подступы к Авдеевке и провели разведку боем в районе Дружбы, чтобы открыть новый участок боевых действий. Кроме того, россияне возобновили наступательные операции в районе Красногоровки.

Также аналитики сообщили, что российские войска провели контратаки на западе Донецкой области и в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. В свою очередь ВСУ продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись. Они добились частичного успеха в окрестностях Работино.

Также в отчете говорится о том, что украинские силы могут перебрасывать подразделения морской пехоты на фронт в Херсонской области для подготовки к установлению позиций в дельте реки Днепр.

Каксательно ситуации в оккупированном Крыму, аналитики отметили, что спутниковые снимки подтверждают, что Черноморский флот (ЧФ) РФ сохраняет значительное присутствие в Севастополе. На снимках от 6 октября видно, что в доке в Севастополе находятся два фрегата класса "Кривак", патрульный корабль, два корвета, три десантных корабля класса "Ропуча", одна подводная лодка класса "Кило", два разведывательных корабля и два ремонтных судна.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки российские оккупационные войска осуществили почти полсотни безуспешных атак на украинские позиции сразу на нескольких направлениях и снова потерпели неудачу в попытках вернуться на свои позиции в районе Андреевки, что под Бахмутом.

А 7 октября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении ВСУ имеют успехи севернее Копаней и Новопрокоповки.

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