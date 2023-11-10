Главное управление разведки при поддержке других составляющих Сил безопасности и обороны, продолжает уничтожение потенциала россиян в Крыму.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов раскрыл подробности последствий и ущерба, который был нанесен оккупантам, в результате успешно проведенной ночной операции на территории временно оккупированного Крыма.

В эфире телемарафона он подтвердил поражение малых десантных катеров Черноморского флота РФ и объяснил, какое преимущество это даст украинским Силам обороны. "ГУР при поддержке других составляющих Сил безопасности и обороны, продолжает уничтожение потенциала противника на оккупированном полуострове. Учитывая предыдущие потери оккупантов в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, дополнительная потеря или длительная небоеспособность этих катеров, которые сейчас использовались, в частности, как носители зенитно-ракетных комплексов, безусловно это весомый результат. Это дополнительные возможности для наших защитников, которыми обязательно воспользуются Силы обороны. Подтверждается, что на катерах находился и личный состав, и бронетехника (врага - УНИАН). Соответственно, это увеличивает поражения и потери противника", - поделился подробностями Юсов.

Представитель ГУР отметил, что малые десантные корабли врага, которые были поражены на территории временно оккупированного Крыма, были новыми образцами российской техники.

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"Это важные цели, потому что это современные и новые суда. А также потому, что именно суда такого класса использовались противником для снабжения сил и средств на остров Змеиный. Их потеря чрезвычайно болезненна и досадна (для россиян - УНИАН). Хотя, конечно, есть и более крупные десантные корабли, которые являются весомыми целями, по ним также результативно работают наши защитники различными средствами. Такие примеры все помнят", - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что для обеспечения соответствующего результата операции, вражеские цели избираются после долгой подготовки и тщательного планирования. "Обеспечить так, чтобы в одном месте было два судна с экипажами и загруженной техникой и БК - это хороший результат", - пояснил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что российский военный контингент в Крыму уже осознает, что для них нет ни одного безопасного места на территории полуострова.

"Они понимают, что находятся под постоянным риском ударов и места, где бы они были в безопасности, фактически нет. Мы видим еженедельно подтверждение конкретными действиями и операциями этих слов. Если была бы добрая воля рядового состава (российских военных - УНИАН), то большинство из них, хотели бы быть вне Крыма и вне оккупированных территорий. Но, позиция преступного путинского режима другая. Поэтому, держат на убой свой собственный контингент",- подчеркнул Юсов.

Он резюмировал, что плановая работа украинских силы безопасности и обороны, в частности, Главного управления разведки Минбороны, по демилитаризации Крымского полуострова от российских захватчиков, будет продолжаться. "Сил и средств, путей снабжения и обеспечения, а также всего остального ресурса",- констатировал Юсов.

Атаки на оккупированный Крым

10 ноября в результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма были поражены два десантных катера Черноморского флота РФ. В украинской разведке отметили, что Россия такие малые десантные катера класса "Серна" активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. Кроме того, российские оккупанты размещали на борту катеров ЗРК "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море.

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