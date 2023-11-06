ВСУ атаковали основное ремонтное предприятие ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму.

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали морскую и портовую инфраструктуру россиян на судостроительном заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи вечером 4 ноября.

Как сообщается в отчете ISW, свежие спутниковые снимки показывают, что удар повредил корвет проекта 22800 "Каракурт" на верфи, хотя степень повреждений корабля пока не ясна.

Отмечалось, что завод "Залив" планировал построить 14 боевых кораблей, предназначенных для ЧФ в период с 2016 по 2021 год, среди которых восемь - проекта 22800 "Каракурт". Однако по состоянию на этот год с верфи было спущено всего три корвета.

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Как известно, судоремонтный завод "Залив" является крупнейшей верфью в Восточной Европе и, вероятно, основным ремонтным предприятием ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму после успешного удара ВСУ по "Севморзаводу" в Севастополе 13 сентября 2023 года.

По словам аналитиков, масштабы убытков пока точно непонятны, спутниковые снимки позволяют сделать предположения. По мнению экспертов, удар, скорее всего, не нанес ущерба, который бы нарушил его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По оценкам ISW, с июня 2023 года ВСУ проводят кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего объектов ЧФ. Это нужно для ослабления способности российских военных использовать Крым как плацдарм и тыл для российских операций на юге Украины.

Удар по Керчи - что известно

в субботу в Керчи прогремели взрывы. Захватчики сообщили об атаке полутора десятков ракет, которые были сбиты, а "обломки" упали на территории судостроительного завода.

Вскоре стало известно, что на самом деле по крайней мере одно попадание в корабль действительно было. Позже эту информацию подтвердили и в ВСУ, и сами захватчики. Враг признался, что ракета действительно попала в корабль проекта "Каракурт".

В интернете появились новые, более четкие спутниковые снимки российского корабля "Аскольд", пораженного украинской ракетой в доке судостроительного завода оккупированной Керчи.

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