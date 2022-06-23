В ГПСУ рассказали, есть ли угроза повторного наступления.

Сейчас угрозы повторного наступления России на Сумскую и Черниговскую области нет. Хотя враг удерживает войска на границе, сил для вторжения на этом направлении недостаточно.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

По его словам, РФ осуществляет меры для демонстрации своего присутствия, чтобы отвлекать украинских военных.

"Россия продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в отдельных районах брянской и курской областей. Это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий наших подразделений сил обороны. Формирования врагом ударной группировки для возобновления наступления на данный момент не наблюдается", - подчеркнул Демченко.

Напомним, 22 июня россияне обстреливали Сумскую область из разных видов оружия. Всего за сутки было более 80 прилетов.

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