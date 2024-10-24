Россияне также продвинулись еще в трех населенных пунктах.

Россияне продолжают наступать в Донецкой области, в частности, давят в районе Селидово, и за минувшие сутки им удалось продвинуться возле этого населенного пункта. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Кроме того, по их данным, враг достиг успехов еще в трех населенных пунктах на Донбассе - Константиновке, Измайловке и возле Богоявленки.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в Селидово за вчера и сегодня, стоит понимать, что ложь погубит не только смежные подразделения, но и буквально все и всех", - подчеркивают аналитики.

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Ситуация в Селидово - последние новости

Аналитик BILD Юлиан Рёпке 23 октября сообщил, что российские оккупанты зашли в Селидово и начали развешивать свои флаги. Недавно россиянам удалось захватить шахту и, предположительно, зайти в частный сектор на востоке Селидово.

Как отмечает бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, ситуация в районе Селидово не менее сложная, чем в районе Торецка. По его словам, враг продолжает применять тактику фланговых ударов, в результате которых наши воины могут оказаться в полном окружении.

Селезнев также отметил, что в ближайшее время, скорее всего, начнутся боевые действия в городской застройке. А когда враг реально будет угрожать перерезанием "дороги жизни", которая логистически обеспечивает весь гарнизон в Селидово, скорее всего, ВСУ придется отойти с этих позиций, прогнозирует он, отмечая, что выбор между жизнью украинских бойцов и "квадратным километром украинской земли" должен быть очевидным.

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