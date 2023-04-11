Подтверждено поражение вражеских пунктов управления и боепоставки.

На юге Силы обороны Украины нанесли новые потери российским захватническим войскам.

Об этом сообщается на официальной странице оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. Как отмечается, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 35 оккупантов, три беспилотных разведчика, антидроновое ружье, боевую бронированную машину и установку "Град".

"Кроме того, доразведываемые результаты предыдущих суток подтверждают поражение одного из вражеских пунктов управления в Скадовском районе Херсонщины и пункта боепоставки в Каховском районе", - говорится в сообщении.

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Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине около 179 320 захватчиков.

Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко ("Ахиллес") заявил, что российская частная военная компания "Вагнер" потеряла более 35 тысяч наемников из 40 тысяч, переброшенных на фронт.

Значительные потери признают и российские пропагандисты. Так, террорист Игорь Стрелков заявил, что последние месяцы РФ терпит сплошные поражения. Другой "эксперт" во время выступления на российском телевидении признал, что российские войска несут гораздо большие потери, чем украинские.

Недавно российские оппозиционные журналисты провели поименный подсчет потерь РФ и подтвердили поименно гибель почти 20 тысяч российских военных.

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