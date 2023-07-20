У Бахмута украинские воины продвинулись вперед, отметили в Институте изучения войны.

Возле города Бахмут Донецкой области продолжается контрнаступление ВСУ на южном и северном флангах.

Украинские воины в четверг, 19 июля, добились успехов на отдельных участках, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). "Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, свидетельствуют, что украинские войска продвигались к западу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута)", - добавили аналитики.

Стоит отметить, что, по сведениям Генштаба ВСУ, опубликованным вчера, наши защитники и защитницы на Бахмутском направлении выбили российских захватчиков с позиций возле Орехово-Васильевки.

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Важные новости - контрнаступление продолжается

На Бахмутском направлении уже длительное время идут ожесточенные боевые действия. Украинским воинам удалось продвинуться вперед и освободить от врагов немало нашей земли. По состоянию на 10 июля Силы обороны деоккупировали более 20 квадратных километров.

19 июля стало известно о замечательной работе наших защитников - возле Бахмута был поражен вражеский танк, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая приехала его вытаскивать.

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