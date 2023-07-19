Командующий Сухопутными войсками ВСУ показал работу 77-й отдельной десантной штурмовой бригады.

Возле города Бахмут Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины расстреляли бронетехнику российских захватчиков.

Был поражен вражеский танк, а потом наши воины попали в бронированную ремонтно-эвакуационную машину противника, которая приехала его вытаскивать, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале и показал яркое видео.

"Работает 77-я ОДШБр (отдельная десантная штурмовая бригада - Ред.). Оккупанты под Бахмутом бросают свою технику на расстрел нашей артиллерии. Был поражен танк, БРЕМка приехала его вытаскивать, но в нее также попали...", - отметил Сырский.

Видео дня

Генерал-полковник добавил, что танк захватчиков сгорел.

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За Бахмут уже длительное время идут ожесточенные бои с российскими оккупантами. Защитники и защитницы Украины имеют серьезные успехи на Бахмутском направлении, от захватчиков уже освобождено немало нашей земли.

В частности, 19 июля стало известно, что на этом направлении наши воины выбили противников с позиций возле Орехово-Васильевки. Стоит отметить, что Россия в Украине уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 19 июля 2023 года составляют 239 480 оккупантов. Кроме того, россияне потеряли много бронетехники, в том числе 4 тыс. 123 танка.

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