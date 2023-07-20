Дети проходят эти "сборы" на полигоне военной академии.

Российские захватчики продолжают незаконно вывозить украинских детей со временно оккупированных территорий. Так, на Луганщине россияне вывезли до 80 старшеклассников.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, эти дети оказались в Костромской области России. Они проходят "военные сборы" на полигоне Военной кадемии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск им. С. К. Тимошенко.

"Таким образом, россияне не только похищают детей из ТОТ, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", – отметили в ЦНС.

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Война в Украине: ситуация на оккупированных территориях

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне выселяют украинцев без российских паспортов из их домов на временно оккупированных территориях. Кроме того, захватчики запрещают людям возвращаться из эвакуации после подрыва Каховской ГЭС. Маляр подчеркнула, что таким образом россияне пытаются искусственно увеличить количество населения с российскими паспортами, чтобы они могли участвовать в "выборах", которые состоятся в сентябре этого года.

В то же время в Центре национального сопротивления заявили, что россияне отказывают беременным женщинам с украинским паспортом в выплатах. Люди, проживающие на оккупированных территориях и не имеющие российского паспорта, могут получить все меньше услуг.

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