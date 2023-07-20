Новый пакет военной помощи, о котором США объявили в среду, 19 июля, поможет Украине усилить защиту портов в условиях постоянных обстрелов со стороны РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Эти возможности (объявленные новом пакете – ред.) будут становиться все более важными особенно сейчас, когда Россия вышла из "зернового соглашения" и возобновила атаки на портовые города, что мы увидели за последние два дня", – цитирует ее "Укринформ".
По словам Жан-Пьер, среди многих видов оружия и оборудования в новом пакете содержатся средства для обеспечения безопасности портов и гаваней, которые должны усилить защищенность портовой инфраструктуры Украины.
Новый пакет помощи от США
19 июля в Пентагоне объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов. В него вошли средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
В список того, что получит Украина, в частности вошли четыре установки NASAMS и боеприпасы к ним, 152-мм артиллерийские снаряды, ракеты TOW. Также Штаты передадут беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, высокоточные авиационные боеприпасы и другую технику.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Уничтоженные во время ночной атаки РФ 60 тысяч тонн зерна должны были отправить в Китай - Зеленский
- "Наглость и бесцеремонность": Путин пожаловался на Запад после выхода РФ из "зернового соглашения"
- Россия использует своих граждан как "живой щит" для Крымского моста - Подоляк
- В США отреагировали на угрозы России атаковать суда, направляющиеся в украинские порты