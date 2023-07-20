Среди многих видов оружия и оборудования в новом пакете содержатся средства для обеспечения безопасности портов и гаваней.

Новый пакет военной помощи, о котором США объявили в среду, 19 июля, поможет Украине усилить защиту портов в условиях постоянных обстрелов со стороны РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Эти возможности (объявленные новом пакете – ред.) будут становиться все более важными особенно сейчас, когда Россия вышла из "зернового соглашения" и возобновила атаки на портовые города, что мы увидели за последние два дня", – цитирует ее "Укринформ".

По словам Жан-Пьер, среди многих видов оружия и оборудования в новом пакете содержатся средства для обеспечения безопасности портов и гаваней, которые должны усилить защищенность портовой инфраструктуры Украины.

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Новый пакет помощи от США

19 июля в Пентагоне объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов. В него вошли средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

В список того, что получит Украина, в частности вошли четыре установки NASAMS и боеприпасы к ним, 152-мм артиллерийские снаряды, ракеты TOW. Также Штаты передадут беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, высокоточные авиационные боеприпасы и другую технику.

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