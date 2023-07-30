Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление захватнических войск в районе города Марьинка.

На Купянском направлении Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов восточнее Берестового Харьковской области. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области", - сообщили в Генштабе и добавили, что артиллерийским и минометным обстрелам противника на этом направлении подверглись пять населенных пунктов Харьковской области.

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На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и победы Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки, а от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении захватчики, в частности нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и спорного Донецкой области; на Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, а артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг, в частности, нанес авиационный удар в районе Старомайорского.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает свои основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области, а артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок обнаружено не было.

Какая ситуация на фронте - информация от военных

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 30 июля, командир отделения аэроразведки 17-й отдельной танковой бригады Вячеслав Воробьев заявил, что в центре Бахмута, который россияне считают стратегически важным городом, наблюдается внезапное затишье из-за активных действий ВСУ на флангах.

По его словам, в самом Бахмуте активно действует украинская авиационная разведка, которая отрабатывает цели, чтобы держать врага в напряжении.

Также представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия. В то же время, по его словам, на Лимано-Купянском направлении оккупанты пытаются перехватить инициативу и вести наступательные действия.

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