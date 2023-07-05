Авиация разбила 13 сосредоточений живой силы оккупантов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Также, авиация разбила три зенитно-ракетных комплекса и пункт управления врага. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Сверхтяжелая ситуация сейчас на Донбассе. Там идут постоянные бои. В начале лета ВСУ начали контрнаступление и освобождают земли от оккупантов, нанося им сокрушительное поражение.

На днях в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. Продолжается поединок за перехват инициативы. Как сообщила тогда заместитель министра обороны Анна Маляр, в самом Бахмуте также неспокойно. Россияне в городе постоянно ведут обстрелы и пытаются сорвать украинскую логистику и нанести нам максимальные потери.

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