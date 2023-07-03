По его словам, осторожная тактика воинов очень правильная в реалиях хорошо укрепленного фронта.

Контрнаступление Украины против российских войск значительно усложняют наземные мины и другие оборонительные препятствия россиян. Впрочем, украинские войска действуют осторожно. Такая стратегия правильная.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

"Контрнаступление - это сложно ... Люди не должны думать, что это легкая прогулка. Это никогда не будет так", – сказал Бауэр журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Адмирал подчеркнул, что на некоторых направлениях воины сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 километров, пытаясь прорвать российскую оборону. Топ-чиновник Альянса также прибегнул к историческим сравнениям.

"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам потребовалось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому неудивительно, что это происходит не так быстро", – сказал он.

Бауэр сказал, что украинские войска правильно сделали, когда действовали осторожно, чтобы избежать больших потерь, пытаясь продвинуться вперед.

"Это чрезвычайно сложная операция такого типа, и я думаю, что то, как они ее проводят, заслуживает похвалы", - сказал он.

Адмирал подчеркнул, что украинская армия не должны подвергаться давлению или критике относительно течения и интенсивности контрнаступления, ведь это "очень-очень трудное время для них".

Контрнаступление ВСУ - последние новости

С начала лета украинские воины проводят контрнаступление и уже достигли успехов на Бахмутском на запорожском направлениях. Сегодня в Институте изучения войны сообщил, что украинские военные на шести участках фронта проводили контрнаступательные операции и добились успехов.

Официально начало контрнаступления подтвердил президент Владимир Зеленский 10 июня. Он отметил, что контрнаступление Украины уже стартовало, воины уже выгнали российских захватчиков из ряда населенных пунктов.

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