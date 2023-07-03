Контрнаступление Украины против российских войск значительно усложняют наземные мины и другие оборонительные препятствия россиян. Впрочем, украинские войска действуют осторожно. Такая стратегия правильная.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.
"Контрнаступление - это сложно ... Люди не должны думать, что это легкая прогулка. Это никогда не будет так", – сказал Бауэр журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Адмирал подчеркнул, что на некоторых направлениях воины сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 километров, пытаясь прорвать российскую оборону. Топ-чиновник Альянса также прибегнул к историческим сравнениям.
"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам потребовалось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому неудивительно, что это происходит не так быстро", – сказал он.
Бауэр сказал, что украинские войска правильно сделали, когда действовали осторожно, чтобы избежать больших потерь, пытаясь продвинуться вперед.
"Это чрезвычайно сложная операция такого типа, и я думаю, что то, как они ее проводят, заслуживает похвалы", - сказал он.
Адмирал подчеркнул, что украинская армия не должны подвергаться давлению или критике относительно течения и интенсивности контрнаступления, ведь это "очень-очень трудное время для них".
Контрнаступление ВСУ - последние новости
С начала лета украинские воины проводят контрнаступление и уже достигли успехов на Бахмутском на запорожском направлениях. Сегодня в Институте изучения войны сообщил, что украинские военные на шести участках фронта проводили контрнаступательные операции и добились успехов.
Официально начало контрнаступления подтвердил президент Владимир Зеленский 10 июня. Он отметил, что контрнаступление Украины уже стартовало, воины уже выгнали российских захватчиков из ряда населенных пунктов.