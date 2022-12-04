Войска РФ нанесли 10 ракетных и 16 авиаударов по территории Украины.

За сутки на Донбассе украинские воины отразили атаки российских войск в районах 17 населенных пунктов.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине и Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Тем временем противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов с реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения. Ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой.

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В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Между тем, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Сиверском направлении враг обстрелял с минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевка Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам с артиллерии подверглись районы более 10 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы с танков и разнокалиберной артиллерии по четырем районам Харьковской области и трем - Луганской.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 17 населенных пунктов Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Огневому воздействию он подверг районы четырех населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении российские захватчики обороняются. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты также ведут оборону. Осуществляют обстрелы с минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских войск, а также населенных пунктах Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огневой террор мирных жителей Херсона.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся все благоприятнее для более высоких темпов военных операций в несколько будущих недель.

По данным The Washington Post, война в Украине, которая началась с незаконного пересечения украинских границ танками в стиле Первой мировой, перешла в более современное измерение. Теперь Украина и агрессор ведут первую в мире полномасштабную войну беспилотников.

Также сообщалось, что украинские защитники подняли флаг Украины на левом берегу Днепра, напротив Херсона.