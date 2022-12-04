Случившееся может открыть возможности для того, чтобы украинские силы начали действовать на восточном берегу.

Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали видео, которое вчера, 3 декабря, опубликовало спецподразделение воздушной разведки "Карлсон". На нем защитники Украины подняли флаг нашей страны на левом берегу Днепра, напротив Херсона.

Так, украинские военнослужащие пересекли реку Днепр на лодках, достигли деревянного сооружения, похожего на пристань на восточном берегу, и подняли украинский флаг на башне у берега. Как отмечается в новом отчете ISW случившееся может открыть возможности для того, чтобы украинские силы начали действовать на восточном берегу.

"Наблюдаемые российские укрепления на левом берегу указывают на то, что российские силы ожидают наступательных действий Украины на восточном берегу и строят оборонительные рубежи к югу от реки Днепр. Создание позиций вдоль восточного берега реки, скорее всего, создаст условия для будущих наступательных операций украинских войск в оккупированной Херсонской области, если украинские войска решат продолжать наступление на этом направлении на юге", - отметили эксперты.

Видео дня

В спецподразделении "Карлсон" видео, на котором на левом берегу впервые с начала вторжения РФ в Украину появился флаг нашей страны, комментировали так:

"Этот флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон" - это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины! Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят".

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