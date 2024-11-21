Оккупанты продвинулись в Дарьино, Курахово, возле Нижнего Клина, Кременного, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего, согласно данным аналитиков.

20 ноября российские оккупанты совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от поселк Большая Новоселка. Об этом сообщает мониторинговый проект Deep State.

Отмечается, что основные усилия противник прикладывает на Раздольное, где во время атаки при поддержке 5 ВВТ (вооружение и военная техника - УНИАН) был заброшен десант численностью более взвода, а также западнее Новодонецкого, где россияне провели механизированные атаки.

Там сообщили, что по предварительным данным, враг имел тактический успех, но более детальная обстановка будет понятна через пару дней.

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"Данный маневр противник выполняет для того, чтобы обойти Большую Новоселку с севера и перерезать дорогу на Богатырь. Известно, что для штурмовых действий привлечен спецназ ГРУ РФ. Это свидетельствует о желании врага достичь быстрого результата и возможной нехватке резервов на отрезке", - пояснили аналитики.

Также они впоследствии проинформировали, что оккупанты продвинулись в Дарьино, Курахово, возле Нижнего Клина, Кременного, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего.

Война в Украине - ситуация на фронте

Украинским войскам не хватает пехотинцев и артиллерии, чтобы сдерживать российскую армию, готовую нести ошеломляющие потери, пишет американская газета The New York Times.

По словам опрошенных солдат и командиров, после многих лет тяжелых боев им мешает нехватка боевой пехоты и, что не менее важно, нехватка опытных командиров взводов и рот, чтобы вести новобранцев в бой. Именно это привело к истощению украинских оборонительных линий, что позволило России добиться наибольших успехов с начала широкомасштабной войны, говорится в статье.

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