Комдив солгал генералу Юсупову о якобы боях на окраине Ямполовки и прорыве военных РФ в Торское, однако это не соответствует действительности.

На днях командир 67-й мотострелковой дивизии российских оккупационных сил доложил генерал-майору Юсупову - командующему 25-й армии Московского военного округа о якобы успехах армии РФ под Лиманом Донецкой области.

Однако сказанная им информация является ложной. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины в Telegram.

По данным ГРУ, чтобы не понести расправу за нанесенные Силами обороны Украины потери российских подразделений, комдив мотострелков войска РФ солгал генералу Юсупову о якобы боях на окраине Ямполовки и прорыве военных РФ в Торское, однако это не соответствует действительности.

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"Ложь или искаженная информация в докладах о ситуации на фронте высшим вождям - характерное и распространенное на всех звеньях управления российскими оккупационными силами явление", - добавили в ведомстве.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты имеют достаточно ресурсов для атак не только в районе Курахово, но и на других участках фронта, отмечал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины остается сложной, потому что враг готов "сжигать в аду войны" свои ресурсы с целью получения территориальных достижений.

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