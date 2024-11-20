Людям нужно мобилизоваться и служить, другого пути нет, заявил один из бойцов.

Украинским войскам не хватает пехотинцев и артиллерии, чтобы сдерживать российскую армию, готовую нести ошеломляющие потери, пишет американская газета The New York Times.

По словам опрошенных солдат и командиров, после многих лет тяжелых боев им мешает нехватка боевой пехоты и, что не менее важно, нехватка опытных командиров взводов и рот, чтобы вести новобранцев в бой. Именно это привело к истощению украинских оборонительных линий, что позволило России добиться самых больших успехов с начала широкомасштабной войны, говорится в статье.

Солдаты заявили, что они публично говорят о проблемах в надежде донести срочность момента до военного и гражданского руководства, а также до общественности.

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"Бригады, которые сражаются уже долгое время, просто измотаны, - отметил капитан Вячеслав. - Мы истощены. Людям нужно мобилизоваться и служить. Другого пути нет".

Кроме дефицита личного состава, Украина испытывает нехватку оружия средней и большой дальности, необходимого для проведения последовательной и эффективной кампании, направленной на российские логистические центры, командные и контрольные пункты и другие ключевые цели добавили в NYT.

"HIMARS я почти не слышу. Их почти нет… Если бы у нас было больше боеприпасов, это могло бы компенсировать нехватку людей", - отметил 33-летний оператор беспилотников, сержант-майор Дмитрий.

По словам командиров, учитывая нехватку артиллерии, 80% или более потерь противника на большей части фронта обеспечивают беспилотники, что сделало операторов дронов желанными целями.

"Это постоянная борьба за выживание: каждый день - вопрос удачи", - добавил Дмитрий.

И, как говорят солдаты, одни беспилотники все равно не способны стабилизировать оборонительные линии и остановить российское наступление. Хотя украинские бойцы с помощью дронов, несмотря на все свои трудности, продолжают каждый день заставлять россиян платить высокую цену за каждое наступление.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, как сообщал Генштаб ВСУ, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют около 725 740 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1690 оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 9390 (+8 за минувшие сутки); боевых бронированных машин - 19119 (+27); артиллерийских систем - 20681 (+49); средств ПВО - 1001 (+2); БПЛА оперативно-тактического уровня - 19202 (+91); автомобильной техники и автоцистерн - 29648 (+100).

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