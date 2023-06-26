Патрик Сандерс заявил, что война в любом случае должна закончиться победой Украины.

Угроза со стороны Российской Федерации сохранится, даже если Украина выиграет войну. Североатлантический альянс помог украинской армии подготовиться к защите.

Генерал Патрик Сандерс призвал восточный фланг НАТО "икогда не списывать со счетов" Россию, заявив, что, несмотря на то, что Москва столкнулась с неудачами в своем вторжении, ее "намерения были раскрыты миру".

"Независимо от того, чем закончится эта война - а она должна закончиться победой Украины - я считаю, что российская угроза останется", - заявил он на ежегодной конференции RUSI Land Warfare Conference.

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Отдавая должное храбрости и самопожертвованию Украины, он сказал, что НАТО дало время "модернизироваться", обучиться и обеспечить готовность, чтобы сдерживать Россию.

"Мы должны сделать больше. Мы в долгу перед Украиной", - сказал он.

Потери России в Украине по состонию на 26 июня - что известно

26 июня заместитель главы минобороны Анна Маляр сообщила, что по итогам прошедшей недели на фронте общие потери Сил обороны убитыми оказались в восемь раз ниже, чем у личного состава российских оккупантов.

При этом в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери личного состава противника по состоянию на 26 июня ориентировочно составили 225 580 человек.

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