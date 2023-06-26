Враги могут пополнять некоторые минные поля, разминированные с помощью западного оборудования, выяснили журналисты.

Во время полномасштабной войны против российских оккупантов в Украине получили повреждения или были уничтожены по крайней мере 17 американских боевых машин пехоты Bradley.

Украинские войска понесли потери, в частности, из-за того, что попали на вражеское минное поле. Россияне доказали, что могут пополнять некоторые минные поля, разминированные с помощью западного оборудования, пишет The New York Times, ссылаясь на сведения высокопоставленного американского военного чиновника.

Собеседник добавил, что украинские войска во время движения вперед в некоторых местах вдоль линии фронта делают паузы, чтобы решить, какая тактика и методы прорыва и расчистки работают лучше всего.

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"В марте США ввели в дело 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по крайней мере 17 из них - более 15% - были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий", - говорится в материале.

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В середине апреля появилась информация, что в Украину прибыли первые американские БМП Bradley. Такую технику используют во время боевых действий для перевозки личного состава.

10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление Украины началось. 12 числа издание CNN писало, что за последние несколько дней контрнаступательных действий украинская сторона потеряла 16 БМП Bradley.

26 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по итогам прошедшей недели на фронте общие потери Украины убитыми оказались в восемь раз ниже, чем у РФ.

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