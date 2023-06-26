Всего с начала войны ВСУ отправили в ад 225 тысяч 580 оккупантов.

Потери РФ на войне в Украине значительно выросли за прошедшие сутки - были ликвидированы еще 950 российских захватчиков.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери личного состава противника по состоянию на 26 июня ориентировочно составили 225 тысяч 580 человек.

Также ВСУ уничтожили 14 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 16 единиц автомобильной техники, 5 единиц спецтехники и один танк.

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Кроме того, было уничтожено 10 БПЛА.

Ситуация на фронте в Украине - что происходит сейчас

По данным Генштаба, российские оккупанты пытались наступать на пяти направлениях на фронте, но их усилия были напрасны. Враг концентрирует свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - там в течение суток там произошло 36 боевых столкновений.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

В Генштабе отметили, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 склада боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений врага.

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