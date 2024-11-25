По словам эксперта, информация о ситуации в городе обновляется, когда уже есть 100% подтверждение.

Российские оккупанты пытаются достичь продвижения в районе Часового Яра. В свою очередь становится все сложнее узнать правдивую информацию о настоящей ситуации в городе. Об этом заявил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире "Громадського радіо".

"О ситуации возле Часового Яра в последнее время очень много лжи. Лжи - которая нас погубит", - предупредил эксперт.

По его словам, со временем становится все сложнее разобраться, насколько данные о ситуации в Часовом Яру являются проверенными:

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"Видим продвижение - пытаемся уточнить полную информацию. Одни опровергают ее, а другие - подтверждают. В итоге получается каша".

Погорелый подчеркнул, что серая зона, где обозначены некоторые участки города является тем не исключением, поскольку армия РФ сосредотачивается в разных точках Часового Яра, поэтому сразу нереально понять, смогли ли вражеские войска закрепиться или же их ликвидировали украинские бойцы.

"Информацию обновляем, когда уже имеем 100% подтверждение. Похожая ситуация была со школой номер 17 в городе", - объяснил аналитик.

Соучредитель DeepState отметил, что сейчас участок, где находится эта школа переходит в красную зону, ведь ситуация там тяжелая. Также противник пытается давить с трех сторон.

По словам Погорелого, севернее российские оккупанты наступают из Калиновки, а южнее движутся вблизи Ступочек. Целью таких действий врага является обход Часового Яра, поэтому возникает вопрос продвижения РФ в сторону Константиновки, считает аналитик.

"Если россияне будут иметь такую возможность - воспользуются охотно", - заверил эксперт.

В то же время в микрорайоне Октябрьский, который расположен в Часовом Яру, противник все время пытается продвинуться и продавить оборону ВСУ, добавил Погорелый.

Часов Яр - последние новости

Ранее пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что сообщение о продвижении оккупантов в центр Часового Яра не соответствует действительности. По ее словам, сейчас оккупанты активно проводят разведку на этом направлении фронта.

Также сообщалось, что в районе Часового Яра украинские воины взяли в плен российского захватчика, который пробыл на поле боя всего одну неделю. Он отметил, что с полигона в Донецке отправился сразу на фронт, а первый штурм стал для него последним.

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