Удар пришелся по Днепровскому району.

Враг нанес воздушный удар по Днепровскому району Днепропетровской области. Три человека погибли, горят магазин и жилые дома. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь", - написал он.

Впоследствии руководитель области уточнил, что вражеская атака унесла жизни трех горожан, еще 21 - пострадали.

Видео дня

"Среди раненых, по информации на сейчас, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Восемь человек в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы", - написал он.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, у россиян "значительные продвижения" в Курахово. Оккупанты активно действуют в многоэтажной застройке города. Также враг пытается с севера выйти в тыл защитникам города.

Также мы рассказывали, что на юге Херсонщины продолжается активная борьба за острова на Днепре. Обозреватели не верят, что какая-то из сторон планирует здесь большое наступление, но контроль над островами важен.

Вас также могут заинтересовать новости: