Министр подчеркнул, что действия оккупантов в Мариуполе - это государственный терроризм со стороны России, который нельзя оправдать ничем, потому что "это безумие оголтелых маньяков".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация остается непростой, но украинские защитники все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Заканчивается третья неделя героической обороны против полномасштабного российского вторжения. Ситуация остается непростой. Особенно - на юге и востоке. Но наши защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевщины и Николаевщины до Луганщины. Горящие вертолеты врага в Чернобаевке, Херсонской области – это наглядность того, что сейчас происходит с войсками оккупантов", - отметил министр.

Он подчеркнул, что враг продолжает совершать военные преступления против мирных граждан.

В частности, за 20 дней подтверждена гибель 103 украинских детей, которых убили российские захватчики.

Кроме того, россияне уничтожили и повредили более 400 учебных заведений и более 100 украинских больниц, тысячи жилых домов.

"Против Мариуполя совершают настоящий акт геноцида. Это государственный терроризм со стороны России. Его нельзя оправдать ничем, это безумие оголтелых маньяков", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны заявил, что Украина отомстит за каждого гражданина, а все преступники будут наказаны.

"Несколько российских генералов уже уничтожены. Время пробьет и для других. Мы сделаем все для этого", - добавил он.

По словам министра, сейчас свободный мир - украиноцентричный и предоставляет Украине помощь.

"Мы договорились не сообщать о конкретных результатах. Первым их узнает враг - на фронте от наших военных", - уточнил он.

В то же время Резников обратился к украинцам, подчеркнув, что украинский народ ежедневно демонстрирует непреодолимую волю к победе.

"Это время настоящих героев. Впереди еще много испытаний. Враг причинит нам боль, разрушит часть того, что мы любим. Но каждый день мы делаем шаг, чтобы уничтожить этого врага и жить свободно. Как мечтали многие поколения украинцев. Которые боролись за это. Сегодня время испытаний для наших поколений. И мы их проходим очень достойно", - отметил он.

Напомним, что противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского показали процесс уничтожение вражеского танка.

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