Украинские воины ведут ожесточенные бои по всей линии фронта, в том числе и в Запорожской области. Бойцы Военные вооруженных сил Украины уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов на Токмакском направлении.
"Украинские военные "ослепили" врага", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.
При этом он указал, что украинские военные использовали для этого удара снаряд GMLRS, который и уничтожил российский наблюдательный пункт на Токмакском направлении.
На обнародованных в Сети кадрах видно, как снаряд попал в пункт наблюдения, в результате чего произошел мощный взрыв, который уничтожил установленное там оборудование.
Ситуация в Запорожской области - последние новости
На Бердянском и Мелитопольском направлениях идут тяжелые бои, но украинские силы продвигаются вперед.
При этом сообщается, что в Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ выросли потери россиян. Оккупанты могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые командование могло перебросить на этот участок фронта.