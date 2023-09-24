Отмечается, что защитники Украины использовали снаряд GMLRS.

Украинские воины ведут ожесточенные бои по всей линии фронта, в том числе и в Запорожской области. Бойцы Военные вооруженных сил Украины уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов на Токмакском направлении.

"Украинские военные "ослепили" врага", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что украинские военные использовали для этого удара снаряд GMLRS, который и уничтожил российский наблюдательный пункт на Токмакском направлении.

На обнародованных в Сети кадрах видно, как снаряд попал в пункт наблюдения, в результате чего произошел мощный взрыв, который уничтожил установленное там оборудование.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

На Бердянском и Мелитопольском направлениях идут тяжелые бои, но украинские силы продвигаются вперед.

При этом сообщается, что в Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ выросли потери россиян. Оккупанты могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые командование могло перебросить на этот участок фронта.

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