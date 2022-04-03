Одним выстрелом военные уничтожили тяжелую российскую технику.

Воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили танк врага.

Видео появилось в Facebook бригады.

"Каждый выстрел точно в цель! Так работают Сичеславские противотанкисты", - говорится в сообщении.

На видео видно, как российский танк мигом вспыхнул после поражения противотанковыми средствами.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские защитники на двух танках героически разгромили батальон российских десантников в Запорожской области. В результате атаки бойцы уничтожили 10 вражеских танков и несколько БМД. Российские десантники сбежали.

Кроме того, недавно украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".

Вас также могут заинтересовать новости: