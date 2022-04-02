"Буратино" ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.

Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Командование Сил специальных операций ВС Украины, Сухопутные войска ВС Украины и Территориальная оборона ВС Украины передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система "Буратино", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ТОС-1 "Буратино" (рус. ТОС-1 "Буратино", тяжелая огнеметная система) — российская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72. Ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.

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