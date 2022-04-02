Большинство из них пришлось на ночь с 23 на 24 февраля.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину СБУ обнаружила и нейтрализовала более 120 кибератак врага. Большинство из них пришлось на ночь, когда была организована атака — с 23 на 24 февраля.

О результатах своей работы Служба безопасности Украины отчиталась на официальной странице на Facebook.

Согласно свежему заявлению, целью атак были ресурсы органов государственной власти и военного управления. Враг стремился парализовать стратегически важные электронные порталы или использовать их для своей пропаганды. Однако действия СБУ совместно с другими органами кибербезопасности не позволили россиянам завладеть цифровым пространством для получения военных преимуществ.

Служба безопасности Украины также предотвратила взлом IT-систем объектов критической инфраструктуры, операторов мобильной связи и средств массовой информации. Сейчас созданы платформы для обмена данными между всеми институциями, которые могут стать целью новых атак.

Согласно предварительным данным, за организацию кибердиверсий в Украине ответственны спецслужбы РФ, в том числе представители ФСБ и разведки. Атаки осуществляли российские хакерские группировки — APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и другие.

СБУ уже начала расследования, чтобы притянуть к ответственности организаторов и участников агрессии и подрывной деятельности против Украины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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