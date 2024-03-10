Главное преимущество машины - нарезная 120-мм пушка L30A1, которая остается единственной в своем роде.

Танки Challenger 2 от Великобритании стали первыми западными машинами такого класса, которые были переданы партнерами и открыли путь к Leopard 2 и Abrams в ВСУ. В то же время их количество в 14 единиц, несмотря на разговоры о том, что их впоследствии будет вдвое больше, сразу делают невозможным наименование их "геймченджером". Об этом британским журналистам рассказали украинские танкисты, пишет Defense Express.

По их словам, главным плюсом Challenger 2 является нарезная 120-мм пушка L30A1, которая остается единственной в своем роде, ведь на всех остальных танках - как западных, так и советских - используются гладкоствольные пушки.

Издание отмечает, что украинские танкисты уже не раз хвалили эту пушку за точность, называя снайперской. Впрочем, как известно, за точностью и дальностью стрельбы стоит не только пушка, но и система управления огнем. А на практике это означает то, что ведение огня на 4,5 км для этой машины является вполне рабочей дистанцией.

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"Как минимум украинские танкисты регулярно работают именно на таких расстояниях, хотя рекордный выстрел из Challenger 2 во время "Бури в пустыне" был на 4,7 км. В то же время для советских танков и их модернизаций дальность прицельной стрельбы снарядами на дистанцию более 3 км носит уже исключительно теоретический "бумажный" характер", - говорится в статье.

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