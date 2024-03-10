Оба воина погибли во время выполнения боевого задания на передовой.

На фронте во время выполнения боевых задач погибли двое бойцов "Грузинского Легиона".

Как сообщили в Facebook-аккаунте Легиона, на передовой погибли Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили.

"Во время выполнения боевых задач на передовой погибли бойцы Грузинского Легиона - Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. Грузинский Легион выражает соболезнования семьям погибших. Героям слава", - отметили в Легионе, опубликовав фото воинов.

Грузинские добровольцы на войне в Украине

"Грузинский легион" был создан в 2014 году, после начала вооруженной агрессии России на Донбассе, а уже в 2016 году батальон официально вошел в состав Вооруженных сил Украины.

Сейчас основной задачей легиона являются разведывательные и диверсионные задачи на оккупированной территории Украины.

По состоянию на начало апреля сообщалось, что во время войны на украинской территории погибли 40 граждан Грузии и уроженцев Грузии, которые имеют украинское гражданство.

В частности, только за первую неделю апреля было четыре сообщения о гибели грузинских бойцов на войне.

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