На фронте во время выполнения боевых задач погибли двое бойцов "Грузинского Легиона".
Как сообщили в Facebook-аккаунте Легиона, на передовой погибли Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили.
"Во время выполнения боевых задач на передовой погибли бойцы Грузинского Легиона - Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. Грузинский Легион выражает соболезнования семьям погибших. Героям слава", - отметили в Легионе, опубликовав фото воинов.
Грузинские добровольцы на войне в Украине
"Грузинский легион" был создан в 2014 году, после начала вооруженной агрессии России на Донбассе, а уже в 2016 году батальон официально вошел в состав Вооруженных сил Украины.
Сейчас основной задачей легиона являются разведывательные и диверсионные задачи на оккупированной территории Украины.
По состоянию на начало апреля сообщалось, что во время войны на украинской территории погибли 40 граждан Грузии и уроженцев Грузии, которые имеют украинское гражданство.
В частности, только за первую неделю апреля было четыре сообщения о гибели грузинских бойцов на войне.