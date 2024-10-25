Психическое здоровье врачей под угрозой, особенно когда на фронте массовые потери, и они работают сутками, почти не отдыхая.

С течением войны в Украине медицинская помощь на фронте значительно улучшилась, поскольку медики перенимают западные практики, а гражданские врачи привыкают иметь дело с военными жертвами. Однако медики на фронте находятся под огромным давлением, пишет The Wall Street Journal - критические должности остаются незанятыми, а персонал сталкивается с выгоранием.

Как рассказал WSJ военный хирург, главврач одного из подземных госпиталей Евгений Антонюк, члены его команды порой работают по две недели, проспав менее чем три часа в день.

"Это другой мир в уходе за больными. Но самая большая проблема — это психическое здоровье персонала", - говорит Антонюк.

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Как рассказал анестезиолог Сергей, стандарты военной медицинской помощи в Украине значительно улучшились, поскольку многие медики прошли обучение за рубежом. Теперь каждый врач знает, как делать местную анестезию, и все знают, как делать УЗИ.

Как пишет WSJ, гражданские врачи уже привыкли к совершенно другим обстоятельствам, ранениям и методам лечения в военной медицине. Однако Украина сталкивается с острой нехваткой персонала, включая медсестер.

Как объясняет Роман Кузиев, заместитель командующего украинскими медицинскими силами на восточном фронте, в Украине медсестры в основном женщины, которых не призывают. Кроме того, по его словам, на фронте крайне не хватает анестезиологов.

Как говорит Антонюк, необходимо абстрагироваться от ситуации, однако это не всегда возможно, особенно когда жертвами становятся члены команды.

"Антонюк говорит что иногда беспокоится о психическом здоровье своей команды, особенно когда на фронте массовые потери, и они работают сутками, почти не отдыхая", - пишет WSJ.

Новости о ранениях военных

Заместитель командира 72-й механизированной бригады Украины рассказывал, что более половины пехотинцев-новобранцев ВСУ погибает или получает ранения в первые дни.

По данным WP, около 16 тысяч солдат Вооруженных сил Украины прошли через 13 реабилитационных центров, созданных с 2022 года. В то же время врачи в реабилитационных центрах рассказывают, что значительная часть бойцов в этих центрах сосредоточена на том, чтобы вернуться на фронт, мотивируясь необходимостью продолжать отражать наступление россиян или просто не подвести своих товарищей.

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